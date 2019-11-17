Внимание! Синоптики Кузбасса сообщают о неблагоприятных метеоусловиях!

В понедельник, 18 ноября местами по Кемеровской области ожидаются метели, мокрый снег и гололед.

В связи с этим глава региона Сергей Цивилев дал поручение главам городов и районов обратить особое внимание на содержание дорог и работу коммунальных предприятий. Он потребовал, чтобы в каждой территории был необходимый запас реагентов для обработки дорожного полотна; чтобы проверили работоспособность транспорта дорожных служб и обеспечили бригады аварийно-восстановительных служб оборудованием и материалами.

«Сейчас на уборке снега задействованы более 1,5 тыс. работников дорожных организаций и управляющих компаний. Работает свыше 1000 единиц дорожной техники, и это количество мы готовы увеличить вдвое», — сообщается на странице С. Цивилева ВКонтакте.

Губернатор обращается к кузбассовцам с просьбой по возможности отказаться от дальних поездок, а если это невозможно, тогда стоит быть предельно внимательными в дороге и строго соблюдать скоростной режим.