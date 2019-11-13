В ногу со временем: кемеровских пенсионеров учат компьютерной грамотности

Зачем пенсионерам Интернет, что такое Windows и как связаться с родственниками по Скайпу? В областной столице стартовал обучающий проект компьютерной грамотности для кемеровских пенсионеров.

Как написать внуку в «Одноклассниках» или зарегистрироваться на портале Госуслуг? Как называется длинная кнопка на клавиатуре и где мозг у компьютера? Ответы на эти и другие вопросы получит в процессе обучения компьютерной грамотности новая группа из 12 человек. С предложением организовать курсы вышел Совет по вопросам попечительства в социальной сфере.

Начиная с азов, пожилые люди переходят на новый уровень общения с техникой. Каждый из кемеровских студентов спустя 10 занятий самостоятельно сможет найти необходимую услугу или создать Word-документ.

Компьютерной грамотности пенсионеров обучают волонтеры-студенты факультета информационных технологий в оборудованных учебных классах «Ростелекома». Кстати, компания предоставила обучающимся учебное пособие и образовательную программу «Азбука интернета». Её разработали совместно с Пенсионным фондом России. По ней специалисты обучают основам компьютерной грамотности людей всех возрастов на протяжение 8 лет.

Обучение будет проходить два раза в неделю. После завершения курсов студентам предстоит выполнить контрольное задание. Теперь у каждого есть возможность не только решить бытовые вопросы в интернете, но и, возможно, работать во всемирной сети.