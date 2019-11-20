Живая вода в красках: выставка Алисы Мустафиной представлена в Калтане

Необычная выставка. Свой, ни на кого непохожий взгляд художника и живая вода на картинах. Все это – на выставке работ Алисы Мустафиной, которая развернута в Калтане.

Живопись – это маяк, способный осветить душу, затерянную в самой густой темноте. Слова молодой художницы Алисы Мустафиной как нельзя кстати описывают её творческий путь. Одним из основных увлечений Алисы является путешествие. Будучи студенткой ей посчастливилось посетить Америку по программе обмена. Поездки по загранице позволили открыть для себя множество красивых и уникальных мест, которые вдохновили к написанию картин.

Повидав красоты американского материка, Алиса продолжает свои путешествия по России и передаёт в своих работах очарование и уникальность природы и родной страны. Картина «Лето, полянка, лежу» прямое тому подтверждение. Она выделяется из всей выставки не только большим размером, но и сибирским духом.

Всего на выставке представлено 30 работ художницы. Первыми их посмотреть пришли родные, друзья, коллеги и юные воспитанники школы искусств. Изображенные маслом на холсте маяк Портленда, вечер в Йеллоустоне, прогулка в Зенковском парке принесли гостям массу эмоций.

Это уже юбилейная, 20 персональная выставка Алисы Мустафиной. Первая состоялась в 2004 году в родном городе Прокопьевск. С того момента она побывала уже в Осинниках, в селе Терентьевское, в Киселевске, в Междуреченске, Мысках и Кемерове. Калтанцы смогут вдохновиться красотой природного мира до конца ноября.