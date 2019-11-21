Заключенный в Кузбассе осужден за оправдание терроризма

Отбывающий в кемеровской колонии наказание за участие в международной террористической организации уроженец Таджикистана признан виновным в оправдании терроризма, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Кузбассу.

По данным ведомства, в 2018 году иностранец Московским окружным военным судом был приговорен к шести годам заключения за членство в международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир” (запрещена в РФ ).

“Заключенный отбывал наказание в Кемерове, однако мужчина не отказался от радикальных взглядов и, уже пребывая в колонии, продолжал оправдывать террористическую деятельность МТО “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, – говорится в релизе.

Решением Восточного окружного военного суда он признан виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и приговорен к 5 годам колонии строгого режима.

Отмечается, что это первый подобный приговор на территории Кузбасса.

По информации ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ.