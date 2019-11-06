СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 06.11.2019

Скоро телепроект «Другие возможности» в первом мультиплексе на 9-й кнопке!

Любить жизнь несмотря ни на что. Это про героев телепроекта «Другие возможности» на «СТС Кузбасс». Когда смотреть новые выпуски, и какая судьба ждет программу с переходом Губернского телеканала в первый цифровой мультиплекс?

Несмотря на отсутствие кисти, Карина Жирнова – успешный фитнес инструктор и бикинистка. Девушка поделилась с нами своей реальной историей: родители научили любить эту жизнь несмотря ни на что и рассчитывать только на себя. Еще одна героиня проекта «Другие возможности» – Марина Васильева. ДТП поделило её жизнь на до и после.

Авария, ошибка врачей, наследственное заболевание… Все эти уникальные истории мы объединили в телепроекте «Другие возможности». Только неподдельные эмоции и непростые судьбы, самые заветные мечты людей с безграничными возможностями.

Как после подрыва на мине вернуться в спорт?  Как найти работу людям с полной потерей слуха? Наши герои нашли силы жить дальше. Об этом мы расскажем в новых выпусках телепроекта: по субботам на Первом Губернском!

С начала декабря любимые проекты зрители смогут смотреть и в первом цифровом мультиплексе на 9 кнопке в региональных блоках ОТР. Кроме того, изменится образ и содержание «СТС Кузбасс». С 2020 года круглосуточно на 21 кнопке – самые интересные фильмы, рейтинговые сериалы, спортивные матчи, которые мы покажем в прямых трансляциях на обновлённом телеканале «Кузбасс Первый». Значит, и программу «Другие возможности» увидят еще больше зрителей.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кемерове построят многофункциональный логистический центр
В ноябре не откроют: в Кемерове обсудили дальнейшую судьбу бассейна «Лазурный»
В Кузбассе в ночь на 1 ноября убит бывший глава города Киселёвск
В образовательных учреждениях Кузбасса по распоряжению Сергея Цивилева усилят меры безопасности
Постигая русский язык: новый учебный год в кемеровском университете начали студенты из Гвинеи, Замбии, Монголии и Китая

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Это обсуждают: скоро старт сезона в Шерегеше, медучреждения Прокопьевска объединят, в Кемерове запретят транзит большегрузов

06-11-2019

Это обсуждают: скоро старт сезона в Шерегеше, медучреждения Прокопьевска объединят, в Кемерове запретят транзит большегрузов
Скоро телепроект «Другие возможности» в первом мультиплексе на 9-й кнопке!

06-11-2019

Скоро телепроект «Другие возможности» в первом мультиплексе на 9-й кнопке!
Замуровали: кошки оказались в ловушке в подвале одной из кемеровских многоэтажек

06-11-2019

Замуровали: кошки оказались в ловушке в подвале одной из кемеровских многоэтажек
В среднем на 15%: когда поднимут плату за коммунальные услуги?

06-11-2019

В среднем на 15%: когда поднимут плату за коммунальные услуги?
Дела финансовые: в регионе обсудили бюджет на ближайшую трехлетку

06-11-2019

Дела финансовые: в регионе обсудили бюджет на ближайшую трехлетку
В Кемерове построят многофункциональный логистический центр

06-11-2019

В Кемерове построят многофункциональный логистический центр