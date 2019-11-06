Скоро телепроект «Другие возможности» в первом мультиплексе на 9-й кнопке!

Любить жизнь несмотря ни на что. Это про героев телепроекта «Другие возможности» на «СТС Кузбасс». Когда смотреть новые выпуски, и какая судьба ждет программу с переходом Губернского телеканала в первый цифровой мультиплекс?

Несмотря на отсутствие кисти, Карина Жирнова – успешный фитнес инструктор и бикинистка. Девушка поделилась с нами своей реальной историей: родители научили любить эту жизнь несмотря ни на что и рассчитывать только на себя. Еще одна героиня проекта «Другие возможности» – Марина Васильева. ДТП поделило её жизнь на до и после.

Авария, ошибка врачей, наследственное заболевание… Все эти уникальные истории мы объединили в телепроекте «Другие возможности». Только неподдельные эмоции и непростые судьбы, самые заветные мечты людей с безграничными возможностями.

Как после подрыва на мине вернуться в спорт? Как найти работу людям с полной потерей слуха? Наши герои нашли силы жить дальше. Об этом мы расскажем в новых выпусках телепроекта: по субботам на Первом Губернском!

С начала декабря любимые проекты зрители смогут смотреть и в первом цифровом мультиплексе на 9 кнопке в региональных блоках ОТР. Кроме того, изменится образ и содержание «СТС Кузбасс». С 2020 года круглосуточно на 21 кнопке – самые интересные фильмы, рейтинговые сериалы, спортивные матчи, которые мы покажем в прямых трансляциях на обновлённом телеканале «Кузбасс Первый». Значит, и программу «Другие возможности» увидят еще больше зрителей.