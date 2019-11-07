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Другие новости 07.11.2019

С. Цивилев вручил ключи от квартир 35 новокузнечанам из списка сирот

С. Цивилев вручил ключи от квартир 35 новокузнечанам из списка сирот

Торжественное мероприятие прошло в городской администрации. Губернатор поздравил новоселов и вручил ключи от квартир в новых домах, расположенных в Новоильинском районе Новокузнецка.

Однокомнатные квартиры находятся по улице Березовая роща, дома 26 и 28. Площадь каждого жилья составляет от 30 до 33 кв. метров. В квартирах установлены пластиковые окна, современные входные двери, проведена сантехника. Прилегающая территория домов облагорожена, высажены зеленые насаждения, обустроены дворы и детские площадки.

В 2019 году  для обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Новокузнецке из средств федерального и областного бюджетов направлено свыше 270 млн рублей (федеральный бюджет – более 52 млн рублей, областной  – более 218 млн рублей). Для сравнения, в 2017 году из областного бюджета выделили 72 млн рублей, в 2018 году – 83 млн рублей.

«Мы увеличили областное финансирование на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 3,5 раза. Общая сумма выделенных средств областного бюджета составляет 1,2 млрд рублей. А в Новокузнецке за последние 10 лет количество приобретенных на эти цели квартир в разы больше по сравнению с прошлыми годами. Работу в этом направлении мы продолжим и на следующий год увеличим финансирование», — прокомментировал губернатор.

По данным областного департамента образования и науки, с начала 2019 года в Кузбассе гражданам этой категории уже выдано 862 квартиры. До конца года в планах – вручить ключи от квартир еще 525 кузбассовцам.  Всего же будет выдано 1 387 квартир (в 2018 году было вручено 805 квартир).

ДЛЯ СПРАВКИ. В Новокузнецке из 233 запланированных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уже приобретено 179, на 54 квартиры объявлен аукцион. В 2018 году было передано этой категории граждан 88 квартир, 2017 году – 79 квартир, в 2016 году – 69 квартир.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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