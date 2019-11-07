В честь «дважды победителя»

Сегодня в Мысках на фасаде здания школы № 9 торжественно открыли мемориальную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны Алексея Сербегешева. 58 лет он отдал служению педагогике. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

Алексей Гаврилович принадлежит к поколению «дважды победителей». Он отважно воевал на фронтах Великой Отечественной, а затем одерживал трудовые победы в мирной жизни.

Почетным гостем церемонии открытия мемориальной доски стал сын Алексея Гавриловича Владимир Сербегешев, который рассказал о боевом пути своего отца. Так, в 1943 году Сербегешева старшего призвали в ряды Красной Армии. Он воевал на Втором Украинском фронте. Был ранен. За героизм и смелость награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «Медалью Жукова».

Отметим, что средства на открытие мемориальной доски были собраны коллективом школы №9.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».