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Другие новости 01.11.2019

Теперь и в цифре: совсем скоро новости и передачи Первого Губернского можно будет увидеть в первом мультиплексе

Обратный отсчет пошёл! «СТС Кузбасс» меняет образ и содержание. С 29 ноября зрители смогут смотреть совершенно новый губернский телеканал. Круглосуточный, высокого качества. «Кузбасс первый».  И главное! Не только на 21 кнопке в кабельных сетях всех операторов Кузбасса, но и в первом цифровом мультиплексе — на 9 кнопке в региональных блоках ОТР.

Губернский телеканал, наряду с проникновением в цифровое эфирное вещание, меняет и своё содержание. На 21 кнопке с января 2020 «Кузбасс Первый НD» будет вещать уже круглосуточно.  В программе кроме любимых и узнаваемых проектов, которые делает наша команда, появятся самые интересные фильмы, рейтинговые сериалы, концерты популярных звёзд и спортивные матчи, которые мы покажем в прямых трансляциях максимально полно. Ведь только Губернский телеканал обладает спутниковым ресурсом и передвижной репортажной станцией, а значит — возможностью передачи сигнала из любой точки региона.

Каждый день мы едем, летим, плывем, бежим. Встречаемся с людьми разных профессий и национальностей, освещаем самые масштабные события. Мы помогаем решать проблемы, радуемся за наших и первыми рассказываем новости. Губернский канал с выходом на цифровую площадку становится доступнее! Наша потенциальная аудитория: 2,5 миллиона человек. «Кузбасс Первый» — теперь на 9 кнопке. Во всех телевизорах региона. Оставайтесь с нами. Ведь с нами не только лучше, но и интереснее.

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