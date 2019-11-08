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Другие новости 08.11.2019

Шаг вперед: Первый Губернский готовится к переходу на цифровое вещание

Если и вы хотите оставаться в курсе самых главных и интересных новостей, то включайте 29 ноября 9-ю кнопку, где увидите Первый Губернский уже в цифре!

На смену аналогу приходит цифра, а, значит — качество! Наша телекомпания готовится к переходу на канал ОТР. Он входит в первый цифровой мультиплекс вместе с главными телекомпаниями страны. Уже через 3 недели мы будем вещать на 9 кнопке с 7 до 9 утра и с 18 до 19 вечера. А с 1 февраля наш эфир увеличится до пяти часов в день. Кроме новостей и наших проектов добавится еще и актуальное ток-шоу в прямом эфире.

Команда Первого Губернского канала проводит ребрендинг. С 29 ноября мы заходим в первый мультиплекс как «Кузбасс 1». А с нового года на 21 кнопке в кабеле мы будем вещать 24 часа. И это — самые рейтинговые фильмы, сериалы и спортивные матчи.

5 ноября два региональных телеканала – в Омской и Калининградской областях – уже перешли на ОТР.

29 ноября и наша команда присоединится к цифровому вещанию. Нажимайте 9-ю кнопку в 18:00 и смотрите специальный выпуск, который мы подготовим уже в новом формате!

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