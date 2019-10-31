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Другие новости 31.10.2019

Чемпионат России стартовал: кемеровский «Кузбасс» начал новый волейбольный сезон с яркой победы

Для кемеровчан турнир начался весьма успешно. Наша команда смогла переиграть нижегородский «АСК», подарив болельщикам яркий праздник.

В Кемерове чемпионат России по волейболу начался необычно. На открытии команда появилась на площадке из-под лап своего талисмана — сибирского медведя, под звуки нового гимна волейбольного «Кузбасса», написанного Олегом Газмановым.

Болельщики пришли поддержать команду в боевом настроении и в новом обличии. Символика клуба и фамилии любимых игроков — на обновлённых майках и плакатах.

Команда постаралась не подвести поклонников. Тем более, что каждый соперник будет стремиться к победе в споре с действующим чемпионом.

В этом матче нижегородцы смогли отпраздновать победу только во втором сете. В целом, кемеровчане уверено владели инициативой в игре против дебютанта элитного дивизиона. 3:1.

Следующим соперником станет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Накануне старта чемпионата команду возглавил бывший тренер кемеровчан Туомас Саммелвуо. Это противостояние смотрите в эфире телеканала «Кузбасс 24». Трансляция начнётся в 19:30 2-го ноября.

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