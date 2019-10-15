Это обсуждают: о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в регионе и чем закончилась история с кисточкой для рисования в голове девочки

Более 12 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ на минувшей неделе. Но до эпидемического порога уровень заболеваемости в регионе еще далек. Специалисты зафиксировали снижение числа больных в сравнении с предыдущей неделей на 950 человек, отмечая при этом, что причиной ОРВИ являются не гриппозные вирусы.

Кузбасские школы искусств получили 82 новых музыкальных инструмента по нацпроекту «Культура». Общая стоимость всех фортепиано «Мелодия» фабрики «Тисульская гармонь» — более 30,5 миллионов рублей. Напомним, сертификат на покупку инструментов заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец вручила губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву 1 марта этого года на официальном открытии женского форума.

Черные лесорубы орудовали в Тяжинском районе. Они срубили более 70 деревьев. Следы деятельности выявила прокурорская проверка совместно с сотрудниками природоохранного ведомства. Незаконная заготовка на этом участке проводилась минувшим летом. Лесные браконьеры вырубили 58 берез и 13 осин на общую сумму 45,5 тысяч рублей. Виновные в незаконной вырубке леса найдены. Им предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд.

Маленькая кемеровчанка полгода ходила с кисточкой для рисования в голове. Инородное тело извлекли кемеровские врачи-оториноларингологи Областной детской клинической больницы. Предмет находился в крылонёбной ямке – это пространство между шеей и черепом. Часть кисточки находилась в теле юной пациентки около полугода и никак не проявляла себя. Девочка держала кисть во рту и упала. Рукоять вытащила, а металлическая часть прошла в глотку и осталась в тканях. Сейчас здоровью девочки ничто не угрожает.