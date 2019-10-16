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Другие новости 16.10.2019

«Билет в будущее»: школьникам Кузбасса помогают определиться с выбором профессии

Фестиваль профессий стартовал в Ленинске-Кузнецком. В мероприятии приняли участие заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина и губернатор Сергей Цивилев. Федеральный проект «Билет в будущее» проходит по нацпроекту «Образование» при поддержке Союза «WorldSkills Russia» и Министерства просвещения России.

Как управлять локомотивом? Кто такой инженер? Зачем нужны роботы? «Билет в будущее» – фестиваль, который помогает ребятам уже в юном возрасте понять, в каком направлении двигаться при выборе профессии.

6 тысяч школьников с 6 по 11 классы, 580 педагогов, наставников и спикеров. Здесь работают площадки по направлениям: «IT и коммуникации», «Транспорт», «Здоровье», «Горная добыча угля», «Сельское хозяйство». Ученики не только узнают о профессиях, но и могут попробовать свои силы на практике.

Фестиваль продлится 3 дня. Но на этом профориентационная работа не закончится. Обучающие мероприятия для школьников до конца года пройдут в ВУЗах, техникумах и колледжах Кузбасса.

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