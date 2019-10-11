Специальные баки для золы: новокузнечане выступили с инициативой раздельного сбора мусора, чтобы избежать возгораний

Зола на проезжей части в частном секторе Новокузнецка – явление довольно распространенное. Однако, с появлением специального контейнера люди стараются выбрасывать ее именно туда, что может нередко привести к возгоранию.

Только за последние несколько дней в Новокузнецке уже произошло около десяти таких случаев. От непотухших углей, выброшенных с золой в контейнер для отходов, загорается остальной мусор. Для людей такие пожары чаще всего опасности не представляют. Но спасателям приходится реагировать. А в это время где-то под угрозой действительно могут находиться человеческие жизни. Кроме того, при возгораниях мусора приходят в негодность и контейнеры, особенно если они пластиковые.

Чтобы предотвратить возгорания, местные власти решили внедрить в частный сектор раздельный сбор бытового мусора и золы. И установить специальные баки. Однако, проект еще на стадии разработки.

Пока чиновники разрабатывают проект новых мусорных площадок, жители могут самостоятельно решить вопрос с горящими контейнерами. Для этого нужно лишь проявить сознательность и выбрасывать в баки только полностью прогоревшую и остывшую золу.