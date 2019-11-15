Две недели до «цифры»: Первый Губернский готов к вещанию в новом формате

Всего две недели осталось до нашего перехода на Общественный телеканал России. Напомним, мы заходим в первый цифровой мультиплекс под новым брендом — «Кузбасс Первый». Свежий формат новостей, актуальные проекты и прямые эфиры — все то, что вы любите будет доступно уже на 9-й кнопке 29 ноября.

Оборудование уже распаковано и установлено. На этой неделе к нам в Кемерово приезжали специалисты ОТР, чтобы настроить и подключить его. Небольшой передатчик будет покрывать всю область — 96% зрителей смогут увидеть наши передачи и прямые эфиры в качестве HD. С переходом на ОТР жизнь нашего телеканала разделится на «До» и «После».

Новый логотип «Кузбасс Первый» красного, желтого и белого цветов. Мы не случайно выбрали именно их. Несмотря на то, что мы расстаемся с СТС и переходим на ОТР, ценности нашего канала и команды остаются прежними — это тепло, уют и дружба.

Переход на «цифру» — это не только красивая картинка, но и новое видение. Направление Общественного телевидения России — освещение значимых социальных явлений и проблем, научная, культурная и молодежная жизнь региона. Это острые репортажи, новые фильмы и сериалы, прямые трансляции главных областных и российских праздников и чемпионатов, концертов и спектаклей. И не только.

«Кузбасс Первый» — это новая страница в истории регионального телевидения. 29 ноября включайте 9 кнопку. Мы ждем вас.