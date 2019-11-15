СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 15.11.2019

Две недели до «цифры»: Первый Губернский готов к вещанию в новом формате

Всего две недели осталось до нашего перехода на Общественный телеканал России. Напомним, мы заходим в первый цифровой мультиплекс под новым брендом — «Кузбасс Первый». Свежий формат новостей, актуальные проекты и прямые эфиры — все то, что вы любите будет доступно уже на 9-й кнопке 29 ноября.

Оборудование уже распаковано и установлено. На этой неделе к нам в Кемерово приезжали специалисты ОТР, чтобы настроить и подключить его. Небольшой передатчик будет покрывать всю область — 96% зрителей смогут увидеть наши передачи и прямые эфиры в качестве HD. С переходом на ОТР жизнь нашего телеканала разделится на «До» и «После».

Новый логотип «Кузбасс Первый» красного, желтого и белого цветов. Мы не случайно выбрали именно их. Несмотря на то, что мы расстаемся с СТС и переходим на ОТР, ценности нашего канала и команды остаются прежними — это тепло, уют и дружба.

Переход на «цифру» — это не только красивая картинка, но и новое видение. Направление Общественного телевидения России — освещение значимых социальных явлений и проблем, научная, культурная и молодежная жизнь региона. Это острые репортажи, новые фильмы и сериалы, прямые трансляции главных областных и российских праздников и чемпионатов, концертов и спектаклей. И не только.

«Кузбасс Первый» — это новая страница в истории регионального телевидения. 29 ноября включайте 9 кнопку. Мы ждем вас.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Много не бывает: в Новокузнецке на свет появилась вторая в этом году тройня
Кузбасс с рабочим визитом посетил заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин
Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!
Это обсуждают: 11-летний мальчик погиб под колесами автобуса, до двух лет лишения свободы грозит продавцу кастетов
В 2020 году начнет работать военная кафедра для всех вузов Кузбасса

ДРУГИЕ НОВОСТИ

«Прошагай город»: как сделать Кемерово интересным для туристов?

15-11-2019

«Прошагай город»: как сделать Кемерово интересным для туристов?
Сохранение окружающей среды: актуальные вопросы экологического воспитания и образования обсудили в Кемерове

15-11-2019

Сохранение окружающей среды: актуальные вопросы экологического воспитания и образования обсудили в Кемерове
25 лет в эфире: «10 канал» празднует знаменательную дату!

15-11-2019

25 лет в эфире: «10 канал» празднует знаменательную дату!
400 дней. Корректировка планов: итоги большой пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева

15-11-2019

400 дней. Корректировка планов: итоги большой пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева
Сергей Алексеев назначен заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма

15-11-2019

Сергей Алексеев назначен заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
Смотрите сегодня трансляцию из Шерегеша!

15-11-2019

Смотрите сегодня трансляцию из Шерегеша!