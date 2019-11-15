«Прошагай город»: как сделать Кемерово интересным для туристов?

Участники всероссийской акции отмечают на карте места, которые могут быть интересны туристам. Сегодня к проекту присоединился и Кемерово. Студенты ВУЗов прошли квест, посвящённый истории и достопримечательностям областной столицы.

Достопримечательности, гостиницы, парки, скверы, кафе. Все данные, которые могут быть полезны гостям Кемерова, участники квеста нанесут на онлайн-карты. А к уже существующим добавят фотографии и отзывы.

Прежде чем рассказать о городе туристам, его необходимо лучше узнать самим. Квест предполагает маршрут по главным достопримечательностям Кемерова. К примеру, команда выяснила, что на месте нынешнего музея ИЗО был штаб НКВД, стадион «Химик» перестраивали 4 раза, а первый цирк находился недалеко от ЦУМа.

Участники оценили исторический центр областной столицы. В списке критериев: архитектура, состояние дорог, благоустройство территории, наличие общественных объектов и навигации. Эти данные помогут сделать город привлекательнее. Несколько идей участников квеста касались преображения улицы Николая Островского.

Прошагать свой город и поучаствовать в проекте может любой кузбассовец. Для этого нужно прогуляться по улице, которая, на ваш взгляд, будет интересна туристам. Сфотографировать или снять на видео и отметить достопримечательность на Гугл или Яндекс картах.