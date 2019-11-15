Сохранение окружающей среды: актуальные вопросы экологического воспитания и образования обсудили в Кемерове

В областной столице состоялось совместное заседание комиссии Общественных палат Кузбасса и Алтайского края.

Перспективы сотрудничества, новые единомышленники. В Кемерово прибыли участники движения «Начни с дома своего» из Алтайского края. Цель — поделиться идеями и обменяться опытом с кузбасскими коллегами в вопросах экологии. У руководителя организации Сергея Малыхина за плечами 22 года странствий по планете. Прошёл 87 тысяч километров. Это уже его третье кругосветное путешествие.

Специалисты считают, что необходимо сделать экологическое образование непрерывным. Поэтому главной темой обсуждения стал анализ законопроекта «Об экологическом образовании и формировании экологической культуры», который в настоящее время находится на рассмотрении регионального Парламента. По мнению председателя комиссии, в Кузбассе уже назрела необходимость создания специализированного образовательного учреждения.

Экологические акции, массовые субботники, походы и экологические смены. В Кузбассе реализуется немало проектов и конкурсов, направленных на сохранение окружающей среды. Всего в регионе за последний год в подобных мероприятиях приняли участие более 25 тысяч школьников. Формировать экокультуру важно с детства. Но с другой стороны — никогда не поздно. Главное — начинать с себя.