Киселевчанам дали жилье в экологически чистом районе

Киселевчан из посёлка Дальние горы начали переселять в экологически чистый район Красный Камень. Об этом сегодня сообщил губернатор Сергей Цивилев на своей странице ВКонтакте. Первый дом уже сдан. В него за счёт средств Группы компаний ТАЛТЭК переселили 45 семей.

«Дом красивый и современный, в шаговой доступности расположены школа, детские сады, поликлиника, а главное — дом построен вдали от промышленных предприятий. Рядом уже начали возводить второй такой дом, куда также переселят 45 семей», — сообщил губернатор .

В 2021 году Киселёвск станет столицей празднования Дня шахтёра, и улучшение качества жизни киселевчан будет одной из приоритетных задач при подготовке города к празднику.