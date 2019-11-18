Половину Кузбасса засыпало снегом

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: за минувшие выходные в отдельных районах выпала полумесячная норма осадков. В частности, снегом засыпало Крапивино и Кузедеево. Чуть меньше полумесячной, но больше декадной нормы осадков отмечено в Междуреченске, Тяжине, Тайге, в поселке Центральный в Тисульском районе и Таштаголе.

Добавим, накануне газета «Кузбасс» сообщала, что за один день в Кемеровской области выпала декадная норма осадков, в связи с чем губернатор дал поручение главам муниципалитетов обратить особое внимание на содержание дорог и работу коммунальных предприятий.

Вместе с тем в Кемеровском гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни осадки сохранятся, но их количество в связи с прохождением фронтальных разделов и последующим похолоданием заметно уменьшится, а к среде и вовсе прекратится. Но из-за того, что в снеге мало воды, он пушистый, и сугробы будут казаться большими.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».