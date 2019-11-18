Сергей Цивилев потребовал от глав городов и районов усилить уборку снега в населенных пунктах Кузбасса

За 17 ноября в Кузбассе выпала декадная норма осадков. Снегопад, метели продолжились и ночью. Кемеровский гидрометеоцентр прогнозирует на 18 ноября вероятность заносы.

Губернатор потребовал от глав городов и районов бросить все силы на очистку от снега дорог, дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к школам, детским садам, больницам, обеспечить противогололедную обработку. Под личным контролем глав находятся: выход на маршруты дорожной уборочной техники и ее круглосуточное дежурство.

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, сейчас по региону к снегоуборочным работам привлечены 1,2 тыс. единиц техники. На очистке от снега дворов и пешеходных зон заняты 1,5 тыс. человек. Это работники управляющих компаний и дорожных служб. На федеральных трассах дежурит тяжелая техника, которая помогает, например, при необходимости преодолевать машинам перевалы. Дорожники просят кузбассовцев по возможности отказаться от дальних поездок, а в пути соблюдать скоростной режим.

В регионе работают «горячие линии» по вопросам уборки снега. По состоянию областных трасс обращения принимает центр управления дирекции автодорог Кузбасса по телефону 8(384-2) 36-81-83 (круглосуточно). Для оперативного принятия мер при затруднении движения на федеральных дорогах необходимо обратиться в круглосуточную диспетчерскую Сибуправавтодора — 8-913-943-12-74.

О ненадлежащей уборке снега и наледи во дворах кузбассовцы могут сообщить в Госжилинспекцию области в будни по телефону 8(384-2) 36-93-32 с 8.30 до 17.30 (обед с 12 до 13 часов). Также на сайте ГЖИ размещены и телефоны аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.