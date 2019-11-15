400 дней. Корректировка планов: итоги большой пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева

Журналисты задавали главе региона вопросы, касающиеся изменений в законодательстве, здравоохранении, строительстве. Первый Губернский организовал прямую трансляцию события.

Объединение медицинских учреждений. Насколько это эффективно? Один из первых вопросов, заданных журналистами. В настоящее время в больницах и поликлиниках сокращают административный аппарат. Сергей Цивилев отметил, это помогает уменьшить расходы и сократить долги. И уже есть положительные примеры.

В ходе пресс-конференции Сергей Цивилев также напомнил, что немалая часть регионального бюджета направлена на закупку новых современных автобусов. 189 уже приобрели. В следующем году транспортный парк Кузбасса пополнится ещё на 200 машин. 50 из них будут курсировать по междугородним маршрутам.

Забастовка шахтёров на «Полысаевской». Журналисты интересовались — как быть горнякам в этой ситуации? 53 человека отказались выходить на работу из-за долгов по заработной плате. Предприятие с сентября задолжало своим работникам свыше 13 миллионов рублей. Сергей Цивилев подтвердил: «Полысаевская» действительно может стать банкротом. И если шахтёров положение дел не устраивает, они могут уйти на другое предприятие. В Кузбассе более 3 тысяч вакантных мест в угольных компаниях. А пока горняки ищут работу, жители южной столицы региона опасаются расширения разреза в Новокузнецком районе. Собственник предприятия планирует добывать уголь вблизи жилых домов. Губернатор ответил — он против такой разработки месторождений полезных ископаемых.

Прямую трансляцию мероприятия вел Первый Губернский канал. Следующая традиционная встреча губернатора с представителями СМИ состоится через сто дней. Мы вновь покажем это событие в прямом эфире.