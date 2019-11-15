СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 15.11.2019

400 дней. Корректировка планов: итоги большой пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева

Журналисты задавали главе региона вопросы, касающиеся изменений в законодательстве, здравоохранении, строительстве. Первый Губернский организовал прямую трансляцию события. 

Объединение медицинских учреждений. Насколько это эффективно? Один из первых вопросов, заданных журналистами.  В настоящее время в больницах и поликлиниках сокращают административный аппарат. Сергей Цивилев отметил, это помогает уменьшить расходы и сократить долги. И уже есть положительные примеры.

В ходе пресс-конференции Сергей Цивилев также напомнил, что немалая часть регионального бюджета направлена на закупку новых современных автобусов. 189 уже приобрели. В следующем году транспортный парк Кузбасса пополнится ещё на 200 машин. 50 из них будут курсировать по междугородним маршрутам.

Забастовка шахтёров на «Полысаевской». Журналисты интересовались — как быть горнякам в этой ситуации? 53 человека отказались выходить на работу из-за долгов по заработной плате. Предприятие с сентября задолжало своим работникам свыше 13 миллионов рублей. Сергей Цивилев подтвердил: «Полысаевская» действительно может стать банкротом. И если шахтёров положение дел не устраивает, они могут уйти на другое предприятие. В Кузбассе более 3 тысяч вакантных мест в угольных компаниях. А пока горняки ищут работу, жители южной столицы региона опасаются расширения разреза в Новокузнецком районе. Собственник предприятия планирует добывать уголь вблизи жилых домов. Губернатор ответил — он против такой разработки месторождений полезных ископаемых.

Прямую трансляцию мероприятия вел Первый Губернский канал. Следующая традиционная встреча губернатора с представителями СМИ состоится через сто дней. Мы вновь покажем это событие в прямом эфире.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Много не бывает: в Новокузнецке на свет появилась вторая в этом году тройня
Кузбасс с рабочим визитом посетил заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин
Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!
Это обсуждают: 11-летний мальчик погиб под колесами автобуса, до двух лет лишения свободы грозит продавцу кастетов
В 2020 году начнет работать военная кафедра для всех вузов Кузбасса

ДРУГИЕ НОВОСТИ

«Прошагай город»: как сделать Кемерово интересным для туристов?

15-11-2019

«Прошагай город»: как сделать Кемерово интересным для туристов?
Сохранение окружающей среды: актуальные вопросы экологического воспитания и образования обсудили в Кемерове

15-11-2019

Сохранение окружающей среды: актуальные вопросы экологического воспитания и образования обсудили в Кемерове
Две недели до «цифры»: Первый Губернский готов к вещанию в новом формате

15-11-2019

Две недели до «цифры»: Первый Губернский готов к вещанию в новом формате
25 лет в эфире: «10 канал» празднует знаменательную дату!

15-11-2019

25 лет в эфире: «10 канал» празднует знаменательную дату!
Сергей Алексеев назначен заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма

15-11-2019

Сергей Алексеев назначен заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
Смотрите сегодня трансляцию из Шерегеша!

15-11-2019

Смотрите сегодня трансляцию из Шерегеша!