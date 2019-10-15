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Другие новости 15.10.2019

«Салют Победы»: фестиваль народного творчества среди слепых прошёл в Кемерове

Конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в следующем году, а также 95-летию Всероссийского общества слепых.

Кемеровская, Новосибирская, Томская области, Красноярский край, республики Алтай, Хакасия, Тыва — на третьем зональном этапе конкурса «Салют Победы» в Кузбассе собрались участники из 7 регионов Сибири, которые успешно прошли региональные этапы.

Музыкальное, эстрадно-театральное, литературное, изобразительное — фестиваль объединил в себе различные виды искусства. Также на конкурсе были представлены работы и в номинации декоративно-прикладного творчества. Готовились долго и упорно, поэтому борьба за победу серьёзная.

По несколько творческих номеров представил каждый регион. Ведь на кону главный приз — поездка в Москву, где инвалиды по зрению выступят в финале — за 1 место в России. Продемонстрируют участники свои безграничные таланты в мае 2020 года.

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