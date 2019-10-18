К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир «Шахтёрская слава»

Более 200 участников из 29 стран мира уже проводят контрольные тренировки. Некоторые успели принять участие в мастер-классе чемпиона мира Заурбека Сидакова.

Торжественное открытие турнира — 19 октября. Но уже сейчас гости и участники могут ощутить атмосферу большого праздника вольной борьбы. Готовы центральный помост и оформление, на месте флаги стран-участниц. Все в ожидании главного спортивного события осени.

Накануне чемпион мира Заурбек Сидаков провёл мастер-класс. Сам спортсмен на этот раз в турнире участие не принимает. Решил взять паузу после завоевания титула. Он показал несколько любимых приёмов и захватов. Дал ценные советы молодым последователям. Юные борцы смогли прикоснуться к поясу чемпиона и золотой медали международного турнира. Многие мечтают повторить путь кумира.

Турнир «Шахтёрская слава» интересен своими событиями не только на ковре, но и за его пределами. В областной центр приехали ведущие тренеры и прославленные борцы всех времён, призёры олимпиад, чемпионы мира и Европы.

Звёзды мирового ковра примут участие в торжественном открытии 7-го международного турнира по вольной борьбе «Шахтёрская слава». Церемонию в прямом эфире покажет наша компания. 19 октября в 16 часов на канале «Кузбасс 24». А финальные схватки и борьба за «золото» — 20 октября на «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24» с 15 часов. Также трансляции доступны на нашем официальном сайте и в аккаунте сети Инстаграм.