СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 18.10.2019

К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир «Шахтёрская слава»

Более 200 участников из 29 стран мира уже проводят контрольные тренировки. Некоторые успели принять участие в мастер-классе чемпиона мира Заурбека Сидакова.

Торжественное открытие турнира — 19 октября. Но уже сейчас гости и участники могут ощутить атмосферу большого праздника вольной борьбы. Готовы центральный помост и оформление, на месте флаги стран-участниц. Все в ожидании главного спортивного события осени.

Накануне чемпион мира Заурбек Сидаков провёл мастер-класс. Сам спортсмен на этот раз в турнире участие не принимает. Решил взять паузу после завоевания титула. Он показал несколько любимых приёмов и захватов. Дал ценные советы молодым последователям. Юные борцы смогли прикоснуться к поясу чемпиона и золотой медали международного турнира. Многие мечтают повторить путь кумира.

Турнир «Шахтёрская слава» интересен своими событиями не только на ковре, но и за его пределами. В областной центр приехали ведущие тренеры и прославленные борцы всех времён, призёры олимпиад, чемпионы мира и Европы.

Звёзды мирового ковра примут участие в торжественном открытии 7-го международного турнира по вольной борьбе «Шахтёрская слава». Церемонию в прямом эфире покажет наша компания. 19 октября в 16 часов на канале «Кузбасс 24». А финальные схватки и борьба за «золото» — 20 октября на «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24» с 15 часов. Также трансляции доступны на нашем официальном сайте и в аккаунте сети Инстаграм.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Владимир Путин пожелал удачи Кузбассу в проведении предстоящих спортивных соревнований международного уровня
Сергей Цивилев поздравил дорожников с профессиональным праздником
«Билет в будущее»: школьникам Кузбасса помогают определиться с выбором профессии
«Салют Победы»: фестиваль народного творчества среди слепых прошёл в Кемерове
Специальные баки для золы: новокузнечане выступили с инициативой раздельного сбора мусора, чтобы избежать возгораний

ДРУГИЕ НОВОСТИ

К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир "Шахтёрская слава"

18-10-2019

К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир «Шахтёрская слава»
Это обсуждают: новое медицинское оборудование в Мысках и про фестиваль робототехники среди дошколят

18-10-2019

Это обсуждают: новое медицинское оборудование в Мысках и про фестиваль робототехники среди дошколят
Новый статус: новокузнецкий лицей №84 получил звание базовой школы Российской академии наук

18-10-2019

Новый статус: новокузнецкий лицей №84 получил звание базовой школы Российской академии наук
Новые авиарейсы: в Кузбассе развивают малую авиацию

18-10-2019

Новые авиарейсы: в Кузбассе развивают малую авиацию
Площадки для диалога: в регионе продолжается подготовка к форуму депутатов и общественности Кузбасса

18-10-2019

Площадки для диалога: в регионе продолжается подготовка к форуму депутатов и общественности Кузбасса
Сергей Цивилев обсудил с жителями Тайги вопросы развития муниципалитета

18-10-2019

Сергей Цивилев обсудил с жителями Тайги вопросы развития муниципалитета