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Другие новости 24.10.2019

Это обсуждают: новое мобильное приложение для врачей и 15 ДТП за сутки из-за гололеда

Кузбасс укутался в снег. По всей области продолжаются осадки. В отдельных районах уже появился снежный покров. Об этом рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра. Согласно прогнозам, выпадение снега продолжится и в ближайшее время.

В Кемерове начали бороться с гололедом. Более 30 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы города. Осенью дорожники заготовили более 33 000 тонн песка, соли и отсева. По данным ГИБДД, по причине гололедицы за сутки в областной столице произошло более 15 дорожно-транспортных происшествий.

В Топкинском районе нашли растерзанного медведем мужчину. Он вышел на охоту с малокалиберной винтовкой, которая не предназначена для крупной дичи. В лесу охотник встретил бурого медведя. Также стало известно, что позже сын погибшего вместе со знакомым отправился на поиски отца. В лесном массиве они встретили косолапого, два раза выстрелили в животное, но не смогли убить сразу. После забрались на дерево, где просидели до трёх часов ночи.

В Кемерове тестируют новое мобильное приложение. При посещении пациентов на дому сотрудники медицинских учреждений теперь смогут видеть его электронную карту, вносить туда изменения, назначать лечение и исследования без лишних бумажек. Система предупреждает пациента о том, что врач — на подходе, поможет сотруднику открывать дверь домофона и вызывать, при необходимости, сотрудников Росгвардии.

Автомобилисты не поделили дорогу. Не справившись с управлением, один участник ДТП выехал на территорию для пешеходов, сбив пару молодых людей. Удар отбросил их на металлический забор. На данный момент потерпевшие в больнице. Оба водителя находились в трезвом состоянии.

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