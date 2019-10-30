В областной столице 133 семьи получили новые квартиры

В Рудничном районе Кемерова сдан в эксплуатацию новый дом по улице Нахимова, 262Б.

Напомним, для решения социально значимой задачи по поручению губернатора Сергея Цивилева в 2019 году почти в 3,5 раза увеличено финансирование из областного бюджета на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Общая сумма составила порядка 1,6 млрд рублей, из них из регионального бюджета направлена беспрецедентная для Кузбасса сумма — 1,2 млрд рублей, из федерального — 399,5 млн рублей. Это более 1300 новых благоустроенных квартир. Для сравнения, за 2018 год из средств федерального и областного бюджетов было направлено чуть более 750 млн рублей, жилье получили 805 сирот. Кроме того, возобновлена федеральная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На реализацию направлено 1,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. На сегодня в Кузбассе расселено 548 семей.

Сегодня ключи от квартир новоселам вручил первый замгубернатора Вячеслав Телегин. Новое жилье получили 29 семей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 квартиры – инвалиды и ветераны боевых действий. Еще 18 квартир передали переселенцам из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», 10 ключей от жилья вручили жителям подработанных территорий шахт в рамках программы ГУРШ. Также новоселами стали 25 семей, получивших жилищные займы и соцвыплату за счет средств регионального бюджета, и 48 семей социальных категорий граждан, чьи права на жилье установлены законодательством Кемеровской области.

Жилой дом имеет общую площадь 5,6 тыс. квадратных метров. Объект построен из железобетонных панелей, снаружи утеплен с применением технологии мокрого фасада. Это соответствует современным требованиям по тепло- и энергосбережению. Дом оборудован тепловым пунктом, учитывающим общий расход тепловой энергии. Здание оснастили широкими лестничными площадки в подъездах и грузопассажирским лифтом. Согласно нормативным требованиям программы «Доступная среда» все подъезды оборудованы откидными пандусами.

В квартирах с отделкой «под ключ» установлены пластиковые окна, металлические двери, современная сантехника, отопительная система, приборы учета энерго-, водоресурсов. Для безопасности и комфорта жилые помещения оснащены вентиляционными клапанами, противопожарными датчиками и пожарными рукавами.

Прилегающая территория объекта благоустроена, в шаговой доступности находятся детский сад, школа, торговый центр, стадион, почтовое отделение.

Застройщиком нового дома выступило ООО ФСК «СтройСиб-42».

По информации пресс-службы Администрации Кемеровской области