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Другие новости 31.10.2019

Культура будущего: развитие креативных индустрий в Кузбассе обсудила молодежь на проектно-аналитической сессии

В июне 2018 года президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Сергея Цивилева о создании в Кузбассе культурного кластера. С августа того же года началось возведение квартала искусств в районе набережной реки Томь. Строительство идёт и в других точках Кемерова. Началась и подготовка кадров будущих работников культурного кластера.

Каким ты видишь будущее культуры Кузбасса через 10, 20, 30 лет? Развитие каких креативных индустрий необходимо региону? Как привлекать жителей к посещению мероприятий? Это вопросы мозгового штурма участников молодёжной проектно-аналитической сессии «Культура будущего — это МЫ!». Молодые люди собрались, чтобы подискутировать на предмет развития креативных индустрий в Кузбассе и попытаться предложить своё видение ближайшего будущего.

Организаторы понимают, что культура — это понятие, которое регулярно меняется. И у разных поколений взгляды на те или иные её проявления могут расходиться. Помимо должного внимания к наследию, нужно и прислушиваться к тому, что интересно молодёжи. Ведь именно ей впоследствии её и творить.

Тем временем в различных районах областной столицы строятся будущие центры образования и культуры. Например, между Медицинской академией и технологическим Институтом пищевой промышленности будут располагаться здания и жилые комплексы филиала московской Государственной академии хореографии и учебные корпуса Высшей специальной музыкальной школы имени Петра Чайковского.

К 2023 году планируются завершить строительство. Так что есть достаточно времени подготовить квалифицированные и заинтересованные в развитии культуры региона кадры.

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