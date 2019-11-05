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Другие новости 05.11.2019

Конкурсы на лучшую фотографию в Парке Ангелов продолжаются!

Конкурсы на лучшую фотографию в Парке Ангелов продолжаются!

Первые претенденты на победу уже есть. В Instagram публикуют фото осеннего Парка Ангелов. Несколько фотографий мы публикуем ниже.

Напомним, еще в начале осени стартовали фотоконкурсы «Парк пяти сезонов» и «Особый пятый сезон». К участию в первом приглашаются все желающие. Конкурс проводится в социальной сети Instagram. Призовой фонд 150 000 рублей.

Работы могут быть и цветными, и черно-белыми. Портрет, пейзаж, панорама – все, на что способна ваша фантазия. По словам организаторов, важно лишь то, как в этих фотографиях отражается душа автора и его состояние, как гости парка умеют видеть красоту в обыденном, как умеют радоваться мелочам.

В конкурсе «Особый пятый сезон» участвуют профессионалы. Им также предстоит отразить тематику конкурса — «Душа человека как особый, пятый сезон». И для победителя здесь главный приз – сертификат на авторский фототур за границу.

Итак.  «Парк пяти сезонов» — конкурс проводится в социальной сети Instagram.

Призовой фонд 150 000 рублей.УСЛОВИЯ:- быть подписанным на @parkangelov.official 
— выложить фотографию под хэштегом #ПаркАнгелов_Осень
— набрать максимальное количество лайков

«Особый, пятый сезон» — конкурс проводится среди фотографов-профессионалов.УСЛОВИЯ:
— Не более 5 фоторабот
— Допускается художественная обработка
— Работы высылаются на почту konkurs@park-angelov.ru
———————————————————————————
Главный приз — сертификат на авторский фототур за границу.

Конкурсы на лучшую фотографию в Парке Ангелов продолжаются!
Конкурсы на лучшую фотографию в Парке Ангелов продолжаются!
Конкурсы на лучшую фотографию в Парке Ангелов продолжаются!
Конкурсы на лучшую фотографию в Парке Ангелов продолжаются!
Конкурсы на лучшую фотографию в Парке Ангелов продолжаются!
Конкурсы на лучшую фотографию в Парке Ангелов продолжаются!
Конкурсы на лучшую фотографию в Парке Ангелов продолжаются!

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