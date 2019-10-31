Постигая русский язык: новый учебный год в кемеровском университете начали студенты из Гвинеи, Замбии, Монголии и Китая

В их словарном запасе всего несколько фраз на русском языке, а сибирская погода сильно отличается от той, к которой они привыкли. В опорном ВУЗе Кузбасса — новые студенты. Они прилетели из Гвинеи, Замбии и других стран. Тысячи километров от дома, суровый климат и языковой барьер — не испугали.

Бакалавриат, магистратура и аспирантура. Студенты приехали получать разные уровни высшего образования. Но поступят в университет только в следующем году. В этом — предвузовская подготовка. Основной упор — на русский язык.

Великий и могучий они учат всего неделю. И уже применяют полученные знания на практике. Например, студент из Китая выбрал себе новое, привычное русскому уху имя — Вася.

Каждый день по 5 часов русского языка: чтение, прописи, говорение. Но преподаватели уверены: выучить русский язык без понимания истории и традиций страны — невозможно. Для полного погружения в культуру России они водят студентов в библиотеки, театры и даже на хоккейные матчи.

Сложности языка — не единственное, с чем предстоит столкнуться иностранным гостям. Сейчас на родине Усмана — 27 градусов тепла. И наши +3 кажутся для него настоящим испытанием. Так что, кроме словарей, придётся купить ещё шапку и шарф.