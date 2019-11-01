Школа бизнеса: путь от идеи до ее воплощения обсуждали в областном центре на Ярмарке бизнес-идей

Есть идея. Есть люди, готовые помочь её реализовать. По такому принципу работает Ярмарка бизнес-идей. В числе участников — креативные, активные и деятельные люди.

Прежде Ярмарка была частью федеральной программы «Ты предприниматель». К ней привлекали молодых людей до 30 лет. Сейчас мероприятие организовано в рамках нацпроекта. Включиться в нее могу люди любого возраста.

Очередная Ярмарка бизнес-идей состоится через год. Но откладывать реализацию своего проекта на это время не стоит. За экспертной помощью можно обратиться в Кузбасский центр бизнес-наставничества.