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Другие новости 05.11.2019

НОЦ «Кузбасс» и РОСКОСМОС планируют создать цифровой атлас Кузбасса на основе космических снимков

НОЦ «Кузбасс» и РОСКОСМОС планируют создать цифровой атлас Кузбасса на основе космических снимков

Представители холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») провели рабочее совещание с губернатором Сергеем Цивилевым и членами правительства Кемеровской области.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области использования возможностей российской орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и отечественных сервисов космического мониторинга для развития народного хозяйства Кузбасса. Мероприятие прошло в рамках развития подписанного в октябре 2019 года соглашения между правительством Кемеровской области и Госкорпорацией «РОСКОСМОС».

Делегация Кузбасса посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) РКС. В ходе визита гостям продемонстрировали, как управляют космическими аппаратами и получают с них данные. Кроме того, участники встречи определили перечень приоритетных проектов в области экологического мониторинга, контроля недропользования, мониторинга региональных инфраструктурных проектов, а также чрезвычайных ситуаций, оценки леса. Они будут совместно реализованы в 2019–2020 годах.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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