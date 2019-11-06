В среднем на 15%: когда поднимут плату за коммунальные услуги?

С 1 июля следующего года счета в Новокузнецке за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и тепло подрастут в среднем на 15%. Решение было принято на заседании городского Совета народных депутатов.

Коммунальные платежи — своеобразный пирог, который уже много лет делят между собой потребители и городская казна. За горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и тепло ресурсникам частично оплачивает бюджет. Но, не совсем удачно. Долг Новокузнецка перед ресурсоснабжающими организациями уже достиг почти полутора миллиардов рублей.

Согласно постановлению правительства, в Кузбассе во втором полугодии 2020 года предельный индекс размера вносимой горожанами платы за коммунальные услуги не должен превышать 4,9%. А это в корне противоречит принятому решению. Но здесь помог жилищный кодекс, который гласит: в целях организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также улучшения качества предоставляемых услуг, предельно допустимый индекс может быть превышен. И именно в 2020-ом году в Новокузнецке как раз запланированы масштабные проекты по строительству новых теплотрасс и сетей водоснабжения.

При условии повышения платы за коммунальные услуги, ожидаемая экономия в городском бюджете составит порядка 160-ти миллионов рублей. Половину этой суммы чиновники планируют потратить на дополнительные меры социальной поддержки. А именно: расширить список людей, которые имеют право на получение субсидий. Сегодня это порядка шести с половиной тысяч семей. Однако, сэкономить на коммунальных платежах смогут и те, чей среднедушевой доход составляет от одной целой восьми десятых до двух прожиточных минимумов.

Для удобства получения субсидий в Новокузнецке планируют ввести Единую социальную карту. Пилотный проект пока на стадии разработки. Пока известно, что карта будет именная и привязана к банку.