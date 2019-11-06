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Другие новости 06.11.2019

Дела финансовые: в регионе обсудили бюджет на ближайшую трехлетку

Кузбасские парламентарии вынесли на открытое обсуждение проект главного финансового документа региона на следующий год, а также на ближайшую трёхлетку. Впервые в истории области к такому важному обсуждению пригласили большое количество представителей общественности.

Эффективное. Максимально открытое и продуктивное. Таким получилось обсуждение проекта бюджета региона на 2020-2022 годы. В зале заседаний не только депутаты, но и представители всех муниципальных образований региона, профсоюзных, молодёжных и общественных организаций. За обсуждением можно было наблюдать и в ходе прямой трансляции в сети Интернет.

Главный финансовый документ на 2020 год сохранит социальную направленность. Важную долю расходной части бюджета составят приоритетные для страны и региона направления.

Бюджет планируют принять дефицитным. Сдержанная финансовая политика областных властей в прошлом финансовом периоде помогла сформировать запас, который будет служить источником гашения запланированного дефицита.

Следующим шагом принятия бюджета на новый финансовый цикл станет бюджетное послание губернатора Сергея Цивилева 14 ноября. В этот же день будет рассмотрен закон о бюджете в первом чтении. Окончательно принятие главного финансового документа региона намечено на 11 декабря.

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