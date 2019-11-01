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Другие новости 01.11.2019

Кулинарная битва: в областном центре прошел конкурс на лучшего школьного повара

Обновить и разнообразить меню — основная задача, которая стояла перед участниками конкурса. Сегодня здесь 10 лучших поваров. Чтобы попасть в финал они, по всем школьным традициям, должны были выполнить домашнее задание. У них оно, разумеется, кулинарное.

Красиво. Вкусно. Полезно. Легко в приготовлении. Вот основные критерии, которым должны отвечать блюда-конкурсанты. Сами повара отмечают — этого мало. Через своё творение нужно показать историю.

На конкурсе 2 состава жюри. Первые бывают в школьных столовых каждый день. И могут сказать, чего, по их мнению, там не хватает. Девятилетняя Соня победила во всероссийском конкурсе, предложив добавить в меню пирожное, приготовленное по собственному рецепту. Во взрослом судейском составе — руководители учреждений индустрии питания, представители Роспотребнадзора и ресторанного бизнеса. Среди поваров-экспертов и наш коллега, ведущий программы «Простая кухня» на «СТС Кузбасс».

Отличная новость в последние дни школьных каникул. Скоро в столовых появятся новые запеканки, салаты и даже бургеры.

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