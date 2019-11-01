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Другие новости 01.11.2019

Опасные растяжки: в областном центре под угрозой гибели оказались ранее высаженные саженцы деревьев

Чёрные лесорубы, незаконная заготовка дров… Оказывается, деревьям, которые украшают наши населённые пункты, также грозит опасность. В нашу редакцию обратились жители Кемерова. Они сообщили, некоторые деревья в областном центре погибают. Виной тому — растяжки на стволах. Крепкие верёвки мешают им полноценно расти.

В этом году в областном центре высадили около 20 тысяч саженцев. Но для того, чтобы они выросли большими и красивыми деревьями, за ними нужен своевременный уход. Но, как выяснилось, об этом не всегда помнят.

Это дерево еще пытается бороться за жизнь. Но вердикт неутешительный. И таких ёлок в кемеровском Комсомольском парке несколько. Их нетрудно найти — выделяются среди здоровых.

Растяжки на еще неокрепших стволах действительно нужны. Когда деревья высаживают, конструкции делают, чтобы укрепить корневую систему. Но дереву на адаптацию достаточно года. После этого верёвки необходимо убирать.

В позапрошлом году молодые деревья появились на проспекте Шахтёров. Ошибка та же — растяжки до сих пор не убрали. Но эти ели ещё можно спасти. Главное — поторопиться. В администрации Кемерова пообещали решить проблему в ближайшее время.

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