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Другие новости 05.11.2019

Как подготовить кадры и внедрить цифровые технологии в сельское хозяйство?

На повестке — развитие сельского хозяйства. В рамках подготовки к Форуму депутатов и общественности Кузбасса в областной столице прошла седьмая дискуссионная площадка. Её участники обсудили подготовку кадров и возможности внедрения цифровых технологий в их работу.

Власть, бизнес, образование для подготовки профессиональных кадров в области сельского хозяйства должны работать вместе. В прошлом году всего 10 процентов выпускников специализированных профилей остались работать в сфере агропромышленного комплекса. Это значит — предприятиям не хватает специалистов. На площадке для решения проблемы была предложена следующая схема: руководители компаний определяют набор компетенций, необходимых студенту для дальнейшей работы, а в ВУЗе строят программу обучения. Упор на практику.

Обсудили также и цифровизацию агробизнеса. Современные технологии, по мнению участников площадки, помогут облегчить жизнь аграриев и ускорить процесс производства сельскохозяйственной продукции.

Все необходимые параметры будут внесены в специальную цифровую платформу. Она позволит отслеживать процесс и максимально точно прогнозировать будущий результат.

Все специалисты сельскохозяйственной отрасли, при необходимости, могут пройти специальные курсы, где их научат пользоваться цифровой платформой. Она будет запущена в следующем году. А значит, у аграриев ещё есть время.

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