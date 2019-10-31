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Другие новости 31.10.2019

Здоровый регион: в Кемерове обсудили экологическую безопасность Кузбасса

Актуальные вопросы защиты экологии. Разработка и внедрение проектов федерального и регионального значения в Кузбассе. Эти темы в течение нескольких дней обсуждались на различных дискуссионных площадках с промышленниками, общественниками, школьниками и представителями научного сообщества.

Современная экономика должна быть не только эффективной и прибыльной. В первую очередь — экологически ориентированной. Кузбасские учёные заняты решением и этой задачи.

В ходе экологических сессий и обсуждений собравшиеся рассмотрели ход реализации в Кузбассе инновационных ресурсосберегающих и экологически ориентированных технологий.

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