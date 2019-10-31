Хэллоуин по-кузбасски: в регионе в ночь с 31 октября на 1 ноября отметили современный международный праздник

Он восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии.

Trick or treat — кошелёк или жизнь — самая известная часть Хэллоуина, когда маленькие дети в костюмах нечисти стучатся в двери и просят конфеты. В этом году в связи с триумфальным кинопоказом фильма «Джокер» этот образ, как полагают, станет главным на Хэллоуин во всем мире. Ежегодно в школах иностранных языков проходят тематические уроки в честь этого праздника. Мистическая обстановка, костюмы и задания на английском языке — так дети знакомятся с культурой другой страны.

В этот день оранжевый овощ используют и на тематических уроках химии, для украшения помещений, деталей костюмов. Так, тыква станет главным украшением и в доме семьи Даменцевых. 10-килограммовый светильник Джека будет в центре всех праздничных декораций.

Ангелина со своей дочкой Ксюшей готовятся встречать гостей. В их семье Хэллоуин стал уже традицией. На протяжении 6 лет обычный красный чай превращается в кровь, а жители дома — в нечисть.

Ещё одна не менее важная традиция — карнавал. Конечно, в России этот праздник отмечают далеко не все. Так и мы не ведём эфиры в костюмах нечисти, но в программе «Включайся» на «СТС Кузбасс» в честь праздника приготовили тыквенный суп… в тыкве. Рецепт уже на нашем сайте. Приятного аппетита и оставайтесь с нами.