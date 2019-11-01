Безопасность — в приоритете: в южной столице региона комиссия проверила ход строительства онкологической поликлиники

Напомним, в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева создано Главное строительное управление. Задача — проверить все социально-значимые объекты. Теперь каждое возводимое здание будет проходить особую проверку качества на каждом этапе.

Одно нажатие пальца, щелчок — и данные о толщине бетонной стены уже на мониторе прибора. Сделав несколько таких замеров, специалисты Главного строительного управления Кузбасса уверенно заявляют — показатели соответствуют требованиям проектной документации. А значит, строительство будущей поликлиники новокузнецкого онкологического диспансера идет согласно всем техническим нормам.

Видеть там, куда невозможно проникнуть. С этой задачей теперь будет справляться видеоскоп. Благодаря камере высокого разрешения, специалисты могут следить за состоянием вентиляционных каналов, шахт, труб и инженерных сетей. Контролировать изношенность и вовремя устранять любые дефекты.

Влагомер, пирометр, дальномер, тепловизор. В арсенале Главного строительного управления Кузбасса порядка двадцати единиц различного оборудования. Новая современная техника позволит быстро производить необходимые замеры, оценивать состояние выполненных работ и выносить объективный вердикт о соответствии или несоответствии техническим требованиям. А это позволит существенно сократить сроки всего строительства.

Будущую онкологическую поликлинику не возводят с нуля, а реконструируют здание, построенное 40 лет назад. Поэтому современное измерительное оборудование для контроля строительного процесса здесь просто необходимо. Сейчас усиливают конструкции и добавляют третий этаж. Завершить все работы планируют в первом квартале следующего года.

В этом году в Кузбассе идет строительство десяти социально-значимых объектов — школ, детских садов, больниц, спортивных и культурных учреждений. В следующем их станет больше в 7 раз. А значит работы у Главного строительного управления прибавится. Контроль качества специалисты намерены проводить регулярно — на каждом этапе. Начиная от разработки котлована, заканчивая чистовой отделкой.