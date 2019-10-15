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Другие новости 15.10.2019

Прошли, познакомились, изучили: кузбасские школьники проложили туристический маршрут по реке Кия

Туристическое снаряжение и фотоаппарат. Эти трофеи, приобретённые на грантовые средства за победу в Международном конкурсе «Православная инициатива», помогли реализовать детский краеведческий проект. Взрослые и дети села Чумай Чебулинского района разработали новый пеший туристический маршрут в окрестностях реки Кия.

На музейных стендах – фотоотчёт о двух летних краеведческих экспедициях. Местные и кемеровские школьники вместе со взрослыми решили сначала сами как следует познакомиться с достопримечательностями, интересными людьми и красотами, а уже потом пригласить сюда туристов, возможно, со всего света.

Он объединил четыре пункта: посёлок Макарак, село Чумай, деревню Шестаково и город Мариинск. Ребята жили в палатках, знакомились с местными жителями, изучали историю населённых пунктов, расположенных на реке Кия.

Итогом краеведческих походов стали исследовательские работы, фото и видео материалы. Теперь у жителей Чумая есть задумка предложить разработанные маршруты турагентствам, а следующим летом пойти прокладывать новые туристические тропы.

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