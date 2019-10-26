ЧП в Новокузнецке: взрывной волной разнесло квартиру в 9-этажке

Сегодня в Новоильинском районе Новокузнецка около 12:30 прогремел взрыв в многоэтажном доме по адресу Мира, 10. В квартире на втором этаже выбило не только стекла, но и стены. Вылетевшие от взрыва цветочные горшки даже повредили машины, припаркованные во дворе метров за 10. Произошло возгорание. По словам очевидцев, есть двое пострадавших.

На месте происшествия работали спасатели. Пока о причине взрыва специалисты не говорят. Ее должны определить эксперты.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что горожане в нескольких соседних домах его ощутили.

Жителей подъезда, где находится сгоревшая квартира, эвакуировали. Но примерно через час они смогли вернуться домой.