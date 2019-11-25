В 2020 году 39 учителей Кузбасса получат по 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель»

Программа, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным, стартует в 2020 году по всей стране, в том числе и в Кузбассе. Единовременную выплату в размере 1 млн рублей смогут получить педагоги до 55 лет, готовые работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением менее 50 тыс. человек.

По мнению губернатора Сергея Цивилева, эта программа значительно поможет Кузбассу в реализации комплексного развития сельских территорий.

«Перед агропромышленным комплексом стоят глобальные задачи — увеличить долю продуктов питания, производимых в регионе, и развивать экспорт сельскохозяйственной продукции. Чтобы реализовать эти основные направления, мы должны активно развивать и поддерживать селян, создавать для них качественно новые условия жизни. И в Кузбассе уже многое делается в этом направлении», — подчеркнул губернатор.

В рамках региональной программы «Моя новая школа» в 2019 году ремонт начался в четырех сельских школах. В 2020 и 2021 годах ремонт запланирован еще в 11. Таким образом, в Кемеровской области за три года — с 2019 по 2021 год – будут отремонтированы 15 сельских школ. В этом году начала работу вновь построенная Журавлевская основная общеобразовательная школа на 165 учащихся (Промышленновский район). Продолжается строительство школы на 528 учащихся с бассейном в поселке Металлургов Новокузнецкого района (техническая готовность объекта на конец года составит 50 %, завершить строительство планируется в 2020 году). Кроме того, в 2019 году по нацпроекту «Образование» еще 5 школ получили современное компьютерное оборудование, в четырех школах будут отремонтированы спортивные залы. Для детей сельских территорий в 2019 году заработал первый мобильный детский технопарк, в 2020 году появится второй. В результате более 2 тысяч сельских школьников ежегодно будут вовлечены в инновационную деятельность.

В 2019 году открыто 5 модульных фельдшерско-акушерских пункта. До конца текущего года будет открыт еще один ФАП в Гурьевском районе (село Шанда). Для работы в отдаленных поселках в Мариинском районе был приобретен передвижной фельдшерско-акушерский пункт.

В 2020 году в Кемеровской области запланировано строительство 34 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В проект бюджета РФ на будущий год на реализацию этих целей в Кузбассе заложено 147 млн рублей. Строительство новых зданий ведется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Для обеспечения медучреждений высококвалифицированными специалистами существенно расширены меры поддержки медицинских кадров.

За 2019 год в регион было привлечено 38 специалистов. Единовременные выплаты в размере 1 млн рублей из регионального бюджета получили 27 врачей и 11 средних медицинских работника в городах и районах. Еще 12 специалистов оформляют документы на данную выплату. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» пособие получили 32 фельдшера и 35 врачей. Еще 10 врачей и 15 фельдшеров оформляют документы.

За 2019 год в поселке Мирный Ленинск-Кузнецкого района введена в строй новая спортивная площадка, построены газовые сети в селе Березово, водопроводные — в поселке Металлплощадка и селе Андреевка Кемеровского района.

За 9 месяцев 2019 года улучшили свои жилищные условия 17 сельских жителей, из них 14 — по категории «молодые семьи и молодые специалисты». Построили индивидуальные жилые дома 14 из 17 участников, в том числе 11 молодых семей. Приобрели жилье на вторичном рынке трое.

В планах на 2020 год строительство спортивных детских площадок в селе Горскино Гурьевского района и селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, детской игровой площадки в селе Банново Крапивинского района.

Пристальное внимание будет уделено развитию инженерной инфраструктуры: построены сети газоснабжения в селе Березово Кемеровского района (2-ая очередь, 2-й этап), реконструкция водопроводных сетей в селе Старопестерево Беловского района (1 очередь). В селе Благовещенка Мариинского района будет модернизирована сеть уличного освещения.

Кроме того, со следующего года начинает действовать федеральная целевая программа «Современный облик сельских территорий». В рамках этой программы будет капитально отремонтирован Дом культуры в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района.

«В программе «Земский учитель» могут принять участие все кузбасские учителя, готовые к работе в сельской местности. Здесь нет ограничений по образованию: педагоги могут окончить как вузы, так и техникумы или колледжи. Главное, чтобы участник программы был квалифицированным специалистом. Учителя должны будут отработать на новом месте не менее 5 лет», — отметил губернатор.

Также критерии установлены и для образовательных организаций. Так, школы должны иметь соответствующие вакансии и обеспечить новых сотрудников нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

Программа «Земский учитель» рассчитана на 3 года: 2020-2022 годы. За это время ее участниками смогут стать около 100 кузбасских педагогов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.