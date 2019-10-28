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Другие новости 28.10.2019

Это обсуждают: в регионе завершился сезон навигации и победа регбийного клуба «Металлург»

Кузбассовцам запретили выходить на воду на лодках и катерах. В регионе завершился сезон навигации. Судовладельцам нужно убрать транспорт до весны. Нарушителей ждут штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. К тому же сейчас выходящие на воду люди серьезно рискуют жизнью и здоровьем. Образование шуги из-за заморозков, резкие перепады дневных и ночных температур могут спровоцировать повреждение судна и, как следствие, аварийные ситуации на воде. В течение осени и зимы специалисты будут регулярно проводить рейды на реках и озёрах Кузбасса.

Новокузнецкий «Металлург» одержал победу над «Локомотивом» из Пензы в плей-офф чемпионата России по регби. Матч турнира за пятое — восьмое места состоялся в Пензе. Игра закончилась победой новокузнецкой команды со счетом 27:12. Теперь «Металлург» поборется за пятое место в чемпионате России по регби 1 ноября на поле «Кубани».

В Кузбассе стартовал флешмоб «Смеющиеся портреты». В социальной сети Инстаграм Анна Цивилева поделилась экспериментом одного психолога, который «исцелился» от гипертонии, разглядывая на протяжении трёх месяцев своё фото, на котором он… смеётся. Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере опубликовала свой портрет и организовала флешмоб в интернете. Ведущие телеканала «СТС Кузбасс» тоже приняли участие акции. Присоединиться к флешмобу — легко! Достаточно опубликовать на своей страничке фото с хештегом #смеющиесяпортреты.

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