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Другие новости 29.10.2019

Мастер-класс от хореографа из Италии: в Кемерове состоялся международный фестиваль «Неделя танца»

Тело никогда не лжёт – так говорила балерина с мировым именем, основатель танцевального стиля «модерн» Марта Грэм. Её технике, идея которой – «танец — язык души», сегодня обучаются миллионы артистов. К их числу присоединились и кузбасские студенты-хореографы. Прочувствовать свое тело, поймать эмоции и выразить их в танце по технике знаменитой артистки кемеровским студентам помогла Адрия Феррали, балетмейстер из Флоренции. Она встречается с кемеровскими студентами уже в третий раз.

Милена Рудофилова давно хотела попасть на ее мастер-класс. На втором курсе танцоры уже изучали авторскую технику, но опыт от ученицы Нью-Йоркской школы Марты Грэм в тысячи раз ценнее.

Изгибы тела, легкость и сила в каждом движении. Сегодня Милена готовится к очередному концерту. И хотя будущая артистка выступит с классическим балетным номером, методика Марты Грэм поможет ей через танец передать свое настроение зрителям.

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