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Другие новости 09.10.2019

Занятие для души: 40 сортов картофеля на одном участке!

Картофель в России повсеместно начали выращивать всего 180 лет назад. За этот невероятно короткий срок овощ у нас в стране стали называть «вторым хлебом». А для Виктора Третьякова этот «царь овощей» стал предметом агрономического творчества.

«Французские чернила» и «Канадскую клюкву» Виктор Третьяков скрестил с белой «Невской». Получились чумайское «Кружево» и «Сирень». Причём оригинальные цвета картофеля можно сохранить даже в готовом блюде.

Оценки урожаю увлеченный агрономией селянин ставит по нескольким позициям: вкус, количество клубней в кусте, время созревания. Немаловажная оценка – красота.

Селекция картофеля – занятие для души, увлечение всей жизни. Что касается профессии, то Виктор Алексеевич – полицейский в отставке, заслуженный участковый России. В этом году ему присвоили ещё одно звание – «Лучший садовод Кузбасса».

Урожай картофеля с экспериментальных участков Виктор Алексеевич измеряет не вёдрами и даже не сотками, а количеством сортов. Этой осенью их больше сорока. И всеми удачными плодами экспериментов селекционер щедро делится с односельчанами.

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