«Кузбасс – за жизнь»: второй региональный фестиваль объединил людей, неравнодушных к семейным ценностям

С ярких выступлений начался первый день масштабного форума. Он собрал свыше восьмисот человек из абсолютно разных сфер, которых объединило одно — неравнодушие к понятию семьи, как ячейки общества. На секциях и дискуссионных площадках каждый мог высказаться о проблемах, предложить своё видение решения. Участники уверены — только слаженная работа в ряде направлений поможет актуализировать сохранение семейных ценностей.



Значительную часть фестиваля занял творческий конкурс для школьников «Академия семейных наук». 13 команд представили свои проекты, пропагандирующие семейные ценности. Для молодёжи состоялась игра-стратегия. Участники совместно с экспертами разбирали современные стереотипы о семье. И здесь также каждый мог высказать своё мнение.



В завершающий день состоялась стратегическая сессия. Участникам, разделившись на команды, нужно было продумать, как организовать эффективное взаимодействие.



Масштабный форум прошел на одном дыхании. Он показал, в Кузбассе много людей намерены укреплять понятие семейных ценностей и готовы объединять усилия для благополучия региона.