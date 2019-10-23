«Своя кухня»: губернатор с супругой стали первыми героями новой программы

Когда за окном с каждым днём становится всё холоднее, творческая команда «СТС Кузбасс» решила разогреть эфир новым по-домашнему тёплым семейным телевизионным проектом. Первая серия кулинарного шоу уже отснята нашими операторами. Теперь вкусно преподнести её зрителям готовятся авторы и режиссёры проекта.

Простые рецепты. Ароматные блюда. Авторы их воплощения – известные в нашем регионе люди. Героями первой серии кулинарного шоу «Своя кухня» стали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и его супруга Анна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. Рецепт из семейной копилки – уха.

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ, ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА: «Пусть будет «Сибирская». Я бы её больше назвал ухой «Рыбацкой». Пусть это будет «Сибирская», это рыба сибирская, это рыба наша, кузбасская. И осётр, и форель, который в Юрге выращен на форелевом хозяйстве. Осётр у нас из Белова, с нашего Беловского водохранилища».

Наши герои поделились не только тонкостями приготовления своих любимых домашних блюд из разряда «пальчики оближешь». За творческим кулинарным действом разговор автоматически перешел в беседу по душам: о себе, о детях, о своих увлечениях и, конечно, семейных традициях.

АННА ЦИВИЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: «Ощущения счастья определяются не разносолами. Они определяются психологической составляющей тепла, единения, семейного счастья, когда самое простое блюдо, когда самые простые семейные вечера доставляют человеку столько тепла».

Первая серия телевизионного шоу «Своя кухня» выйдет в ноябре. Следите за эфиром «СТС Кузбасс» и публикациями в наших социальных сетях.