СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Другие новости 26.11.2019

Это обсуждают: у кемеровского бульвара Строителей будет продолжение, а в Новокузнецке появился «транспортный швейцар»

Ночью на одном из предприятий Междуреченска загорелся бульдозер. Кадры с места происшествия попали на видео. В результате пожара повреждена кабина, а в поддоне машины выгорело масло. По предварительным данным, причиной стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Утром в Кемерове из-за ЧП на кабельной линии 50 домов областной столицы остались без света. В том числе под отключение попали 3 детских сада. Электроснабжение полностью восстановлено. Сейчас идёт поиск места повреждения.

В Кемерове начали проектировать продолжение бульвара Строителей. В городской администрации рассказали о строительстве дороги. После Нового года документы отправят на экспертизу, будет определено финансирование и начнутся работы. Также стала известна судьба торгово-развлекательного центра “Аврора”. Он откроется до конца декабря.

На площади Советов установили новогоднюю ёлку. 20-метровое дерево украшают более 2 тысяч шаров. А в каждую ветку вплетены светодиодные гирлянды. Она должна простоять 5 лет и выдержать температуру до 40 градусов мороза.

Для здоровья и поддержания физической формы. В Калтане открылся кружок по скандинавской ходьбе для пенсионеров. На стадионе для них уже прошли первые тренировки. Но сначала – теоретическое занятие. Сотрудники Центра социального обслуживания рассказали о пользе пеших прогулок и объяснили, как пользоваться инвентарём.

В новокузнецкой маршрутке замечен “транспортный швейцар”. В социальной сети появилась фотография. По словам автора снимка, мужчина на каждой остановке открывает и закрывает неисправную дверь.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Это обсуждают: кузбасского горняка наградил президент, в регионе появятся карты жителя
Молчать нельзя, говорить: студенты Кузбасса о проблемах мирового масштаба
Стоимость не вырастет: что ожидает водителей в связи с изменением законодательства?
Нужна инициатива собственников: как обеспечить капитальный ремонт многоквартирного дома?
Спеть со звездой: Новокузнецк с мастер-классом посетила Любовь Казарновская

ДРУГИЕ НОВОСТИ

В Кузбассе пройдет первый межконфессиональный рождественский фестиваль

27-11-2019

В Кузбассе пройдет первый межконфессиональный рождественский фестиваль
Пожарные четырех территорий Кузбасса получили новые автоцистерны

27-11-2019

Пожарные четырех территорий Кузбасса получили новые автоцистерны
Для любителей активного отдыха: в Новокузнецке открылся большой каток

26-11-2019

Для любителей активного отдыха: в Новокузнецке открылся большой каток
Ученье для спасенья: в Новокузнецке проходят уроки безопасности всесемейного охвата

26-11-2019

Ученье для спасенья: в Новокузнецке проходят уроки безопасности всесемейного охвата
Расширяя экспорт: как кузбасским предпринимателям выйти на новые рынки?

26-11-2019

Расширяя экспорт: как кузбасским предпринимателям выйти на новые рынки?
Диалог поколений: Кузбасс посетили Герои России Алексей Романов и Вячеслав Бочаров

26-11-2019

Диалог поколений: Кузбасс посетили Герои России Алексей Романов и Вячеслав Бочаров