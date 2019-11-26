Это обсуждают: у кемеровского бульвара Строителей будет продолжение, а в Новокузнецке появился «транспортный швейцар»

Ночью на одном из предприятий Междуреченска загорелся бульдозер. Кадры с места происшествия попали на видео. В результате пожара повреждена кабина, а в поддоне машины выгорело масло. По предварительным данным, причиной стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Утром в Кемерове из-за ЧП на кабельной линии 50 домов областной столицы остались без света. В том числе под отключение попали 3 детских сада. Электроснабжение полностью восстановлено. Сейчас идёт поиск места повреждения.

В Кемерове начали проектировать продолжение бульвара Строителей. В городской администрации рассказали о строительстве дороги. После Нового года документы отправят на экспертизу, будет определено финансирование и начнутся работы. Также стала известна судьба торгово-развлекательного центра “Аврора”. Он откроется до конца декабря.

На площади Советов установили новогоднюю ёлку. 20-метровое дерево украшают более 2 тысяч шаров. А в каждую ветку вплетены светодиодные гирлянды. Она должна простоять 5 лет и выдержать температуру до 40 градусов мороза.

Для здоровья и поддержания физической формы. В Калтане открылся кружок по скандинавской ходьбе для пенсионеров. На стадионе для них уже прошли первые тренировки. Но сначала – теоретическое занятие. Сотрудники Центра социального обслуживания рассказали о пользе пеших прогулок и объяснили, как пользоваться инвентарём.

В новокузнецкой маршрутке замечен “транспортный швейцар”. В социальной сети появилась фотография. По словам автора снимка, мужчина на каждой остановке открывает и закрывает неисправную дверь.