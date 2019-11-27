В Кузбассе пройдет первый межконфессиональный рождественский фестиваль

В областной администрации прошло заседание межконфессионального совета под председательством губернатора Сергея Цивилева. В мероприятии приняли участие религиозные лидеры Кузбасса, представители законодательной и исполнительной власти, общественности.

«Кузбасс – многоконфессиональный регион. В нем проживает 153 нации, народности и этнические группы. Развитие региона напрямую связано с тесным взаимодействием между разными народами и конфессиями», – подчеркнул губернатор.

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх передал главе региона от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла юбилейную медаль в связи с 50-летием монашеского пострига и служения в священном сане Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Награда вручена за плодотворное сотрудничество и сохранение межконфессионального мира и согласия.

Сергей Цивилев отметил, что сегодня в Кузбассе большое внимание уделяется сохранению этнокультурного и религиозного многообразия, социального и межнационального согласия. На территории области действует 355 местных религиозных организаций. Всего в регионе представлено 16 конфессий, действует 8 централизованных религиозных организаций: Кемеровская и Прокопьевская епархия, Мариинская и Юргинская епархия, Новокузнецкая и Таштагольская епархия, Духовное управление мусульман, Объединение мусульманских организаций, Церковь Христиан Веры Евангельской, Объединение Церквей евангельских христиан-баптистов, Ассоциация христиан веры евангельской (пятидесятников) «Евангелие миру». Конфессии активно взаимодействуют между собой. Представители религиозных организаций ведут постоянную работу по укреплению межконфессиональных и межнациональных отношений. Регулярно проводятся Всекузбасские межконфессиональные молебны.

Участники совещания отдельно остановились на вопросе сокращения криминализации, профилактике экстремизма и терроризма. Священнослужители вносят большой вклад в эту работу. В этом направлении ведется большая работа среди молодежи. Создана межконфессиональная группа на базе Общественного Совета при Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Кузбассу. Представители духовенства посещают исправительные учреждения, проводят беседы. Совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних священнослужители встречаются с подростками, которые состоят на учете в полиции, беседуют, организуют для подростков экскурсии по храмам, мечетям.

Кузбасские религиозные организации разрабатывают и реализуют социально значимые проекты: паломнические поездки, благотворительные акции, мероприятия по оказанию помощи людям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам.

Участники заседания обсудили организацию первого кузбасского межконфессионального рождественского фестиваля. Как сообщил председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями областной администрации Евгений Иванов, проведение фестиваля планируется с 23 декабря 2019 года по 19 января 2020 года.

«Фестиваль будет способствовать созданию единого социокультурного пространства, формированию среди жителей региона толерантного сознания, приумножение межконфессионального согласия и культуры межконфессиональных отношений, сохранению культурно-исторических ценностей. К участию и организации приглашаются представители крупнейших конфессий Кузбасса», – пояснил Иванов.

В программу фестиваля планируется включить концерты, кинопоказы, лекции о традициях и обычаях Рождества, творческие и кулинарные мастер-классы, выставки, экскурсии в культовых зданиях, приходах, общинных центрах.

«Фестиваль может стать ярким и запоминающемся событием, которое укрепит межконфессиональные связи, объединит жителей Кузбасса», – добавил Евгений Иванов.

ДЛЯ СПРАВКИ. Межконфессиональный совет при губернаторе Кузбасса создан в ноябре 2018 года. На заседаниях совета обсуждаются основные направления конфессиональной политики в Кузбассе, прорабатываются механизмы сотрудничества и взаимодействия между различными органами власти и религиозными организациями.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.