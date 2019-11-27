Пожарные четырех территорий Кузбасса получили новые автоцистерны

Первый замгубернатора Вячеслав Телегин и начальник ГУ МЧС России по области Алексей Шульгин передали технику представителям пожарно-спасательных частей Кемерова, Гурьевска, Юрги и райцентра Промышленная.

Автоцистерны получены по федеральной целевой программе МЧС России, направленной на обновление пожарной техники. Машины отличаются улучшенными тактико-техническими характеристиками, прежде всего объемом автоцистерны, который позволяет увеличить время работы пожарного автомобиля на месте возгорания, а также высокой производительностью и повышенной проходимостью.

Всего в Кузбассе действуют около 100 пожарно-спасательных частей. Эти силы и средства полностью обеспечивают противопожарную безопасность индустриального региона: многоквартирных домов, частного сектора, школ, больниц и опасных производств. Защищать людей и их имущество от огня бойцам пожарной охраны помогает специальная техника.

При этом администрация области также уделяет внимание ​оснащению противопожарной службы Кузбасса.

«Вместе с МЧС России мы планомерно решаем вопросы развития системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории региона», – сказал Вячеслав Телегин.

В Кузбассе действует государственная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области на 2017-2021 годы». Основная ее задача – обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию ЧС природного характера и техногенных катастроф.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.