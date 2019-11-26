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Другие новости 26.11.2019

Для любителей активного отдыха: в Новокузнецке открылся большой каток

С наступлением холодов все большую популярность у новокузнечан приобретает активный отдых на свежем воздухе. У горожан и гостей Новокузнецка появилась возможность погонять на коньках от души – беговые дорожки футбольного стадиона позволят неплохо разбежаться.

Все на каток! В Новокузнецке одна за другой открываются площадки для активного отдыха. Для любителей покататься на коньках на свежем воздухе распахнул свои двери стадион “Металлург”. По этому поводу состоялось торжественное мероприятие с музыкой, песнями и показательными выступлениями юных фигуристов. Кстати, многие из тех, кто пришел в этот вечер на каток, на коньки встали впервые.

Почетным гостем мероприятия стал ветеран новокузнецкого хоккея, почетный гражданин Новокузнецка Олег Короленко. В середине прошлого века его семья жила возле стадиона, и практически все свободное время зимой будущий капитан хоккейного “Металлурга” проводил на катке. В те годы о крытых стадионах еще никто и не мечтал, поэтому и катались, и играли в хоккей под открытым небом.

Работает каток на “Металлурге” каждый день кроме понедельника. В будние дни: с четырех до девяти вечера, в выходные – с полудня до 22-х. У кого нет своих коньков, на стадионе можно будет взять напрокат. Для посетителей работают теплые раздевалки и кафе.

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