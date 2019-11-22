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Другие новости 22.11.2019

Нужна инициатива собственников: как обеспечить капитальный ремонт многоквартирного дома?

В областной столице состоялся круглый стол, посвященный проблемам многоквартирных домов. Главная тема – необходимость повышения сборов на капитальный ремонт. В регионе реализуется программа, рассчитанная на 30 лет. В ней запланировано 5 видов ремонтов на каждом доме. С 1 сентября в Кузбассе сборы на капремонт вынужденно увеличились, но специалисты говорят, что и этого недостаточно для осуществления необходимых преобразований.

Средств, собираемых по этой программе, хватит только на 1-2 вида работ из 5-6 необходимых. Ситуацию негативным образом корректирует инфляция и стремительный рост количества многоквартирных домов. Специалисты убеждены, региону не избежать повышения тарифа на капитальный ремонт. Ускорить процесс осуществления ремонта могут и сами жители, общим решением увечив минимальный взнос на капремонт.

На совещании также напомнили: в принятии любых решении по преобразованиям, касающимся общей территории, нужно плотно взаимодействовать с управляющей компанией. Если же диалог не получается, обещанное не выполняется и этим не довольны более половины жильцов дома – УК можно поменять. В этом случае необходимо провести собрание жильцов, на котором потребуется зафиксировать рассматриваемые вопросы и проголосовать.

За круглым столом говорили и о поисках софинансирования. Работа в этом отношении ведётся регулярно. Однако, каждый прошедший день отражается на внешнем виде и функционале собственности. А значит, чем скорее будут найдены способы решения – тем больше вероятность, что владения жителей Кузбасса дольше сохранят презентабельный и рентабельный вид.

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